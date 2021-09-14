Ирина Сопонару вызвала волну хейта в Instagram.

Украинская актриса Ирина Сопонару опубликовала на своей страничке в Instagram смелую фотографию, на которой позирует полностью обнаженной.

В кадре девушка сидит на "полусфере", прикрывая обнаженную грудь руками. Чтобы скрыть свое интимное место, девушка одну ножку забросила на другую. Волосы Сопонару распустила и нанесла яркий макияж. А также она дополнила такой откровенный образ массивными сережками.

Стоит отметить, что поклонники не оценили черно-белый снимок Ирины. Такое откровение вызвало волну негодования у пользователей сети.

"Это что? Уже больше показать нечего?", "Я думал, что Сопонару - та единственная, которая не оголится", "Стыдно должно быть", "Не мешало бы посетить пластического хирурга", "Не сиди голой попой на бетоне, простудишься", - пишут фолловеры.

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Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim. Известно, что актриса очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль. Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие". Кроме того, Ирина является актрисой юмористических шоу "Женский квартал" и "Игры приколов".

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Автор: Диана Могилевич