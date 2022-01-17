У артиста началось обширное поражение легких.

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии. У 85-летнего артиста началось обширное поражение легких.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник.

Сообщается, что площадь поражения легких за неделю выросла с пяти-десяти процентов до 25-35 процентов.

Вместе с тем актер продолжает дышать сам, без помощи ИВЛ.

"Сейчас сознание Куравлева находится на уровне поверхностного оглушения, что характеризуется сонливостью и затрудненным восприятием окружающей реальности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Леонид Куравлев теряет память, ему сделали экстренную операцию.

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Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Путина в Украине и в Крыму, за что его внесли в базу "Миротворец".

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