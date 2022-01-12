Артисту вставили трубку в желудок.

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев перенес экстренную операцию. Операция прошла успешно. Однако, артист по-прежнему остается в реанимации.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении, у артиста диагностировали нарушение сложного рефлекторного глотательного акта, из-за чего он не мог принимать пищу.

85-летнему Куравлеву провели операцию и вставили в желудок трубку.

"Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок", – рассказал источник.

Читайте такжеСекс-символ советского кино Светлана Светличная госпитализированаПо информации ria.ru, Леонид Куравлев находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких, коронавирус не подтвердился.

Ранее сообщалось, что накануне Рождества Куравлев попал в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Леонид Куравлев: что известно об актере

Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Путина в Украине и в Крыму, за что его внесли в базу "Миротворец"

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