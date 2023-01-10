Жительница Костромы подала соответствующие документы в Роспатент на регистрацию.

Жительница Костромы решила запатентовать название сериала Wednesday. В Роспатент она уже подала документы для регистрации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что предприимчивая россиянка занимается продажей футболок с трендовыми принтами, поэтому решила обогатиться за счет популярной картины Тима Бертона.

Отметим, что стриминговый сервис Netflix прекратил работу на территории России после начала полномасштабной войны на территории Украины, поэтому, вероятно, ее не смогут обвинить в нарушении авторских прав.

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Роспатент пока не дал ответ по заявке.

Что известно о сериале "Wednesday"

Картина об Уэнздей Адамс вышла 23 ноября 2022 года, и уже в течение первой недели стала рекордсменом по количество просмотренных часов. Популярности прибавила и сцена с танцем главной героини, которая завирусилась в TikTok.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, как на самом деле снимали сцены с Вещью.

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