Актриса пришла на премьеру шестой части "Крика" в откровенном платье.

Актриса Дженна Ортега, которая стала невероятно популярной после сериала "Уэнздей", удивила фанатов новым нарядом. Звезда пришла на премьеру фильма "Крик 6" в необычном платье.

Ортега показала откровенный наряд. Ультра-короткое платье с глубоким декольте подчеркнуло фигуру актрисы.

Для премьеры фильма она выбрала наряд от Jean Paul Gaultier. Платье с вырезом было представлено в коллекции осень-зима 2022. Свой образ Ортега дополнила украшениями от Tiffany&Co.

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Ортега выглядела очень стильно. Фанаты обратили внимание на "сочное" декольте актрисы. Звезда не перестает удивлять своих поклонников, ведь в сериале "Уэнздей" она казалась строгой и скромной, однако в реальной жизни Ортега любит провоцировать публику.

Сеть активно обсуждает новый наряд Ортеги. Актриса свела с ума фанатов, они пишут, что звезда не перестает их поражать своей красотой.

Напомним, ранее Ортега взорвала сеть своим селфи. Она показалась в платье с необычным вырезом и восхитила фанов недетскими формами.

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