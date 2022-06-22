Анна Кошмал честно ответила на вопрос поклонников.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая обрела популярность после роли Жени в сериале "Сваты", рассказала, общается ли с российскими коллегами.

В инста-сториз у нее спросили, поддерживает ли она связь с актерами из России и пыталась ли она переубедить их во взглядах на войну в Украине.

Девушка ответила: "Нет, вообще никогда никого не пытаюсь переубедить".

Также она добавила, что последний раз была в России в начале 2014 года. С тех пор как в Украине началась война, она перестала ездить в страну-агрессор.

Напомним, ранее Анна Кошмал рассказала, что некоторые актеры из "Сватов" поддержали ее во время войны, а с другими она решила не удалять совместные фотографии из социальных сетей, чтобы они смотрели и помнили, как тепло она их принимала на своей Родине, и как они ответили на ее добро.

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