Она не выходит на связь с конца октября.

Американская актриса Шанель Бэнкс, которая известна по роли Сойер Беннетт в сериале "Сплетница", пропала без вести. Об этом сообщает издание Newsweek.

Оказалось, что с конца октября она не выходит на связь и ее никто не видел. Более того, 36-летняя женщина покинула свою квартиру в Лос-Анджелесе, не взяв с собой личные вещи, домашних любимцев, а также автомобиль.

Родные звезды уже подали заявление в полицию и ищут частного детектива, чтобы понять причину исчезновения и место нахождения Шанель.

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"Я чувствую, что что-то не так. Мы прожили уже 2 недели без единого слова, без единого звука от нее. Ничего. Пять дней без вестей от моей кузины - это тревожный звоночек. Она не избегает разговоров со мной или своей матерью более 48 часов", - сказала двоюродная сестра актрисы.

Кстати, у родственников Бэнкс уже есть подозреваемый в этом деле. Они считают, что муж девушки, за которого она вышла замуж в прошлом году, может быть причастен к ее внезапному исчезновению.

"Я заметила на его шее и руках многочисленные следы и царапины, а губа была разбитой. Полиция все сфотографировала как одно из доказательств. Но он отказывается сотрудничать с ними".

По их словам, между супругами могла произойти драка, после которой Шанель исчезла. Также они утверждают, что видели, как мужчина снимал объявление об исчезновении Бэнкс со столбов.

Напомним, ранее Николас Карма рассказал, чем завершилось нападение с оружием на него в Полтаве.

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