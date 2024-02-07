Американская актриса Келли Разерфорд, которая известна по сериалам "Сплетница" и "Район Мелроуз", недавно опубликовала фото в белом платье с вышивкой сверху. Оказалось, что это наряд от украинского бренда GUNIA Project, который она отметила в Instagram. В таком образе женщина сфотографировала себя в лифте.
Интересно, что бренд специализируется на оригинальных вещах, которые изготовлены на основе этнических традиций Украины. Его основательницы - дизайнер Наталья Каменская и fashion-иллюстратор Мария Гаврилюк.
Как именно платье попало к американской актрисе - неизвестно.
Кстати, Келли Разерфорд уже не впервые выбирает наряд от украинских дизайнеров. В гардеробе голливудской звезды есть также вышитое платье от Юлии Магдич, которое она надевала в марте 2023 года.
Реакция подписчиков
Подписчики звезды начали активно комментировать ее образ и некоторые поблагодарили за поддержку Украины.
- "Спасибо, что поддерживаете украинских дизайнеров"
- "Вы всегда непревзойденная"
- "Прекрасная и неповторимая"
- "Очень нравится ваш стиль".
Напомним, ранее звезда "Игры престолов" Джек Глисон в вышиванке прочитал стихотворение известного украинского поэта.