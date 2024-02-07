Подписчики засыпали комплиментами ее образ.

Американская актриса Келли Разерфорд, которая известна по сериалам "Сплетница" и "Район Мелроуз", недавно опубликовала фото в белом платье с вышивкой сверху. Оказалось, что это наряд от украинского бренда GUNIA Project, который она отметила в Instagram. В таком образе женщина сфотографировала себя в лифте.

Интересно, что бренд специализируется на оригинальных вещах, которые изготовлены на основе этнических традиций Украины. Его основательницы - дизайнер Наталья Каменская и fashion-иллюстратор Мария Гаврилюк.

Как именно платье попало к американской актрисе - неизвестно.

Видео дня

Кстати, Келли Разерфорд уже не впервые выбирает наряд от украинских дизайнеров. В гардеробе голливудской звезды есть также вышитое платье от Юлии Магдич, которое она надевала в марте 2023 года.

Реакция подписчиков

Подписчики звезды начали активно комментировать ее образ и некоторые поблагодарили за поддержку Украины.

"Спасибо, что поддерживаете украинских дизайнеров"

"Вы всегда непревзойденная"

"Прекрасная и неповторимая"

"Очень нравится ваш стиль".

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" Джек Глисон в вышиванке прочитал стихотворение известного украинского поэта.

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