Фото инстаграм Келли Разерфорд

Американская актриса Келли Разерфорд, которая известна по сериалам "Сплетница" и "Район Мелроуз", недавно опубликовала фото в белом платье с вышивкой сверху. Оказалось, что это наряд от украинского бренда GUNIA Project, который она отметила в Instagram. В таком образе женщина сфотографировала себя в лифте. 

Фото инстаграм Келли Разерфорд

Интересно, что бренд специализируется на оригинальных вещах, которые изготовлены на основе этнических традиций Украины. Его основательницы - дизайнер Наталья Каменская и fashion-иллюстратор Мария Гаврилюк.

Как именно платье попало к американской актрисе - неизвестно. 

Видео дня

Кстати, Келли Разерфорд уже не впервые выбирает наряд от украинских дизайнеров. В гардеробе голливудской звезды есть также вышитое платье от Юлии Магдич, которое она надевала в марте 2023 года.

Фото инстаграм Келли Разерфорд

Реакция подписчиков

Подписчики звезды начали активно комментировать ее образ и некоторые поблагодарили за поддержку Украины. 

  • "Спасибо, что поддерживаете украинских дизайнеров"
  • "Вы всегда непревзойденная"
  • "Прекрасная и неповторимая"
  • "Очень нравится ваш стиль".

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" Джек Глисон в вышиванке прочитал стихотворение известного украинского поэта. 

Вас также могут заинтересовать новости: