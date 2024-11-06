Ее актерский талант поразил известное издание.

Ирландская актриса Никола Кохлан, которая получила узнаваемость благодаря роли Пенелопы Фезерингтон в популярном сериале "Бриджертоны", стала обладательницей престижной награды. Она получила премию "Женщина года 2024" за лучшую телевизионную роль по версии издания Harper's Bazaar. Об этом пишет The Irish Times.

Для торжественного мероприятия девушка выбрала сдержанный черный образ с красными деталями. Например, актриса сделала акцент на ярких губах, а также надела вуаль на голову и добавила красную брошь на пиджак.

Кстати, наградами были отмечены и другие знаменитости из разных сфер. В частности, премию получила Виктория Бекхэм, писательница Джили Купер и актриса Софи Тернер.

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"Для нас большая честь отдать награду "Женщина года" этой группе победительниц, каждая из которых вдохновила нас своим новаторским, значительным вкладом и преданностью своей работе", - отметили журналисты издания Harper's Bazaar.

К слову, сама Никола пока не прокомментировала свою награду.

Что известно о Николе Кохлан

Никола с детства мечтала об актерской карьере. В 10 лет она впервые появилась на большом экране в киноленте "Война моего брата". Но наибольшую узнаваемость ей принесли роли в ситкоме "Девушки Дерри" и в сериале "Бриджертоны" от компании Netflix.

Напомним, ранее названы самые сексуальные мужчины 2024 года в шоу-бизнесе.

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