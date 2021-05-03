Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
Известная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась откровенными снимками в постели.
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На снимках Астафьева позирует в разноцветном топе.
«Длина волос очень идет», «Милая», «Нежная», «Классная, «Идеально», «Ты волшебная», «Как бы хотелось проснуться с такой красивой девушкой», «Огонь», «Невероятная девушка», - отреагировали подписчики.
Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva
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