Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась откровенными снимками в постели.

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На снимках Астафьева позирует в разноцветном топе.

«Длина волос очень идет», «Милая», «Нежная», «Классная, «Идеально», «Ты волшебная», «Как бы хотелось проснуться с такой красивой девушкой», «Огонь», «Невероятная девушка», - отреагировали подписчики.

Даша Астафьева / фото instagram.com/da_astafieva

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Автор: Катерина Шварц