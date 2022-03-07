Модель помогает готовить еду для наших военных.

Украинская певица и модель Даша Астафьева решила поддержать Вооруженные силы Украины и принялась помогать готовить еду для наших военных.

Так, девушка сменила сексуальные образы на спортивную одежду и начала чистить картошку, чтобы потом накормить защитников нашей страны.

Также Даша с помощью своих собак создала специальную коллекцию NFT, все вырученные средства которой пойдут на помощь ВСУ.

"В помощи могут поучаствовать те русские, которые боятся выходить на улицы в поддержку Украины, и очень боятся автозаков. Слава Украине! Слава ВСУ", - сказала Астафьева.

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