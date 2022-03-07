Даша Астафьева помогает ВСУ / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева решила поддержать Вооруженные силы Украины и принялась помогать готовить еду для наших военных.
Так, девушка сменила сексуальные образы на спортивную одежду и начала чистить картошку, чтобы потом накормить защитников нашей страны.
Также Даша с помощью своих собак создала специальную коллекцию NFT, все вырученные средства которой пойдут на помощь ВСУ.
"В помощи могут поучаствовать те русские, которые боятся выходить на улицы в поддержку Украины, и очень боятся автозаков. Слава Украине! Слава ВСУ", - сказала Астафьева.
Даша Астафьева помогает ВСУ / instagram.com/da_astafieva