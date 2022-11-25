Андрей Бедняков в очередной раз сделал акцент на том, что прослушивание музыки российских артистов - это прямая поддержка страны-агрессора.

Известный телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе, обратился к украинцам, продолжающим слушать российскую музыку. Он подчеркнул, что такими действиями они финансируют врага и войну в Украине. Об этом Бедняков написал на своей странице в Instagram:

"Если хоть, бл*дь, кто-то когда-то выставит сторис с концертов тиматей и будет плакать с вином под плаксивый кальянный рэп. Или "пад грусный денс, атпуская вашу любовь" будет звонить бывшему, знайте: вы так же "лупили" по украинской энергетике и оставляли украинцев без света и тепла".

Отметим, что прослушивание композиции на любой музыкальной платформе увеличивает ее показы в рекомендациях. Трансляции и просмотры клипов приносят доход не только самому артисту, но и всей команде, которая работала над проектом. Они, в свою очередь, платят налоги стране-агрессору.

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Напомним, Бедняков показал, как в центре оккупированного Мариуполя громко поют гимн Украины.

Также УНИАН писал, что Бедняков высказал свое отношение к "хорошим русским". Шоумен и звезда проекта "Орел и решка" рассказал, что многие россияне поддерживают Украину и помогают не только на словах.

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