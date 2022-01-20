Актриса решила коротко постричь волосы.

Украинская актриса и шоувумен Лена Кравец в своем инста-бллоге похвасталась фотографиями с салона красоты, где накануне коротко постриглась.

"Легко позировать, когда легко голове. Когда твоя стрижка и есть сама ты", - подписала фото Кравец.

При этом не всем поклонникам пришлись по душе изменения во внешности актрисы. Одна армия поклонников засыпала звезду комплиментами, а вот вторая - раскритиковала.

Читайте такжеСамая сильная женщина планеты Ольга Лящук рассказала, что любит играть в театре"Класс! Легко и воздушно", "Очаровательно", "Девушка-весна", "Очень круто", "Хорошенькая", "С длинными лучше", "Красота, но с французским каре было лучше", "С длинными лучше и моложе, короткая придаёт возраст", - разошлись во мнениях поклонники.

Напомним, ранее Елена Кравец впервые рассказала о серьезной болезни.

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