Анастасия Пустовит находилась в заложниках у оккупантов.

Украинская актриса Анастасия Пустовит рассказала, как три дня находилась в Немешаево, рядом с оккупированной Бучей.

По ее словам, она и еще шестеро человек находились в Доме культуры. Оккупанты неоднократно подъезжали к ним на танках.

"Через здание, где был штаб, шла вся колонна техники… Мы не могли бросить это место. Трое суток семеро людей просто ждали, когда нас всех убьют. Это видное место. Туда постоянно подъезжала техника… Мы просто ждали, когда к нам зайдут. Были случаи, когда БТР подъезжали к Дому культуры, выходили русские с оружием, алкоголем, который они наворовали, пили, смотрели на здание. На нас направляли дуло танка", - рассказала актриса.

Также она рассказала, что позже решила перебраться к родным в бомбоубежище. Но и его оккупировали российские захватчики. По словам актрисы, они поставили людям два условия.

"Они нам поставили условия. Первое – Если вы выйдете за предел наших войск, мы за вас не отвечаем. Если вы остаетесь здесь, вы в безопасности. Второе – Если кто-то из вас попытается передать координаты наших войск и мы об этом узнаем, исчезнет и человек, и телефон", – вспомнила Пустовит.

Кто такая Анастасия Пустовит

С 2018 года Анастасия работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Девушка снимается в украинских популярных сериалах, среди которых "Первые ласточки", "Крепостная" и другие.

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