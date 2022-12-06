Артистка призналась, что очень болезненно переживает каждый раз, когда Андрей Фединчик возвращается на фронт.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко в своем блоге рассказала, что проводила мужа на фронт. Также она показала фото Андрея Фединчика в военной форме. На смазанном снимке он выходит из квартиры.

Вот что рассказала Наталья своим подписчикам:

"Причина моего плохого настроения все эти дни – далекая и долгая "командировка" мужа… Вот провела. Я уже знаю, что такое долго ждать, и я уже знаю, что "там", поэтому я очень расстроена, мягко говоря".

В какую именно точку отправился муж Наталья не сообщила. Звезда сериала "Крепостная" добавила: "Плохие новости для меня - радостные для него".

Отметим, в одном из недавних интервью Наталья Денисенко рассказала, что они с мужем до войны планировали завести ребенка. Однако после того, как РФ вторглась на территорию Украины и начала массово бомбить мирные города, вопрос с пополнением отложился - Андрей Фединчик вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родину.

"А после войны - море, свадьба, ребенок, дом!" - обнадежила Наталья Денисенко.

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, как ее в 8 лет едва не изнасиловал маньяк.

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