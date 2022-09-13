Украинская актриса отметила, что сегодня детям важно давать знания об интимных вещах, и важно открыто с ними об этом говорить.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, которую можно увидеть в сериалах "Крепостная" или "Село на миллион", рассказала о случае из детства, когда она едва не стала жертвой насильника. Деталями она поделилась в разговоре с Таней Ли в программе "Чат дівчат" для "Люкс ФМ".

"Моему сыну 4 года, и он знает что такое пенис, что такое вульва. У нас есть книга "Малечі про інтимні речі". И там расписано очень хорошо не только о сексе, а больше об интимных органах, о личных границах, что нельзя, если тебя кто-то... Потому что меня, например, в детстве встретил маньяк, облапал и едва не изнасиловал. Я от него сбежала. Мне где-то восемь лет было. Я прибежала домой, меня трясло, и я не могла сказать маме, что меня дядя хотел изнасиловать или трогал мои интимные органы. Потому что со мной об этом не говорили. Я просто сказала: "Меня напугал дядя, он трогал меня", - поделилась воспоминаниями Денисенко.

Она добавила, что маме рассказала о том, что произошло, уже когда была взрослая.

Напомним, ранее Денисенко ответила, существуют ли для нее "хорошие русские". Звезда объяснила свою позицию на примере российского комика Максима Галкина.

Вас также могут заинтересовать новости: