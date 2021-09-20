Актриса Оливия Колман потеряла отца.

Английская актриса Оливия Колман, которая на церемонии "Эмми" получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Корона", рассказала о смерти отца от коронавируса.

На церемонии вручения премии Колман рассказала о пережитом горе и расплакалась. Она сказала, что хотела бы, чтобы отец ее видел и гордился ее достижениями.

"Я буду говорить быстро, потому что я плачу. Я бы хотела, чтобы мой отец был здесь, чтобы он увидел это. Я потеряла его во время пандемии коронавируса, ему бы все это точно понравилось", – заявила актриса.

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Оливия Колман - лауреат премии "Оскар", четырёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус" и кубка Вольпи. Наибольшую известность получила после исполнения в 2013 году роли Элли Миллер в сериале "Убийство на пляже". За эту роль в 2014 году получила ещё одну премию BAFTA TV как лучшая актриса - за роль в телесериале.

В середине 2018 года стало известно, что Колман заменит Клэр Фой в сериале "Корона", в котором исполнит роль королевы Елизаветы II.

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Автор: Диана Могилевич