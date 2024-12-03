Певица рассказала, что такое увлечение не для слабонервных.

Известная украинская певица Злата Огневич не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз артистка поделилась впечатлениями от необычного ретрита в Португалии, где она испытала на себе экстремальные практики, такие как гвоздестояние и шибари.

В своем Instagram Злата опубликовала видео, на котором она проходит дорожку из гвоздей, и рассказала о своих ощущениях:

"Забегая вперед - это больно адски, очень сильно, словами не описать, только кричать".

Видео дня

Однако, певица не остановилась на достигнутом и испытала еще одну необычную практику - японское искусство шибари, которое заключается в связывании тела веревками.

"Лично мой инсайт, мне очень понравилась техника шибари. Я хочу ее освоить. Она о доверии, возможности больше узнать вашего партнера", - поделилась впечатлениями Злата.

Следует отметить, что Злата Огневич не первая украинская знаменитость, которая испытала на себе практику гвоздестояния.

Следует отметить, что Злата Огневич не первая украинская знаменитость, которая испытала на себе практику гвоздестояния. Похоже, Злата активно ищет новые способы самопознания и расширения собственных границ.

Напомним, Злата Огневич поразила поклонников необычным образом в новой фотосессии.

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