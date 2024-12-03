Злата Огневич рассказала, что гвоздестояние очень полезно / Скриншот Instagram

Известная украинская певица Злата Огневич не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз артистка поделилась впечатлениями от необычного ретрита в Португалии, где она испытала на себе экстремальные практики, такие как гвоздестояние и шибари.

В своем Instagram Злата опубликовала видео, на котором она проходит дорожку из гвоздей, и рассказала о своих ощущениях:

"Забегая вперед - это больно адски, очень сильно, словами не описать, только кричать".

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Однако, певица не остановилась на достигнутом и испытала еще одну необычную практику - японское искусство шибари, которое заключается в связывании тела веревками.

"Лично мой инсайт, мне очень понравилась техника шибари. Я хочу ее освоить. Она о доверии, возможности больше узнать вашего партнера", - поделилась впечатлениями Злата.

Певица показала, какую дорожку для гвоздестояния попробовала / Скриншот Instagram

Следует отметить, что Злата Огневич не первая украинская знаменитость, которая испытала на себе практику гвоздестояния.

Злата Огневич отметила, что это очень больно / Скриншот Instagram

Следует отметить, что Злата Огневич не первая украинская знаменитость, которая испытала на себе практику гвоздестояния. Похоже, Злата активно ищет новые способы самопознания и расширения собственных границ.

Напомним, Злата Огневич поразила поклонников необычным образом в новой фотосессии.

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