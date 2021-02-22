Певица восхитила сеть / instagram.com/zlata.ognevich
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в черном платье, верх которого сделан из бархата. А вот низ платья выполнен из полупрозрачной ткани и с накидкой. А дополнила Злата такой образ черными туфлями на высоком каблуке.
Стоит отметить, что певица всячески демонстрировала свою фигуру. Так, фанаты оценили изгибы тела Златы.
"Вы хорошеете с каждым днем", "Идеальная девушка", "Красавица", "Вау", - написали в комментариях фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/zlata.ognevich
Певица восхитила сеть / instagram.com/zlata.ognevich
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