Огневич надела пиджак на голое тело / instagram.com/zlata.ognevich
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фотографии она предстала в темно-зеленом брючном костюме, который надела на голое тело. Интересно, что пиджак украшен бахромой. Дополнила она такой стильный образ белыми лаковыми лодочками. Волосы певица распустила, а шею украсила медальоном.
"Красиво очень", "Красотка", "Вау", "Фантастическая женщина", "Блаженная красота", - написали фанаты.
Огневич надела пиджак на голое тело / instagram.com/zlata.ognevich
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