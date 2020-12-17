Злата Огневич предстала в брючном костюме.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фотографии она предстала в темно-зеленом брючном костюме, который надела на голое тело. Интересно, что пиджак украшен бахромой. Дополнила она такой стильный образ белыми лаковыми лодочками. Волосы певица распустила, а шею украсила медальоном.

"Красиво очень", "Красотка", "Вау", "Фантастическая женщина", "Блаженная красота", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич