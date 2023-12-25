Их жизнь оборвалась навсегда.

К сожалению, в этом году было немало мучительных потерь среди украинских звезд. Далее расскажем о тех, чью жизнь уже невозможно вернуть. Они лишь останутся в памяти большинства из нас.

Нина Матвиенко

"Ушла легенда, наш цветок-душа!" Именно так писали поклонники, когда узнали о смерти известной певицы Нины Матвиенко. Эту печальную весть 8 октября сообщила в сети ее дочь Тоня. Потом долгое время женщина не хотела комментировать тяжелую потерю мамы, но впоследствии поделилась подробностями. Оказалось, что Матвиенко госпитализировали в больницу еще летом, ведь ей резко стало плохо. В течение четырех лет у нее была тяжелая болезнь, о которой Тоня не говорит вслух.

Видео дня

На похороны звезды пришло немало известных людей. Нина Митрофановна ушла в вечность на 75 году жизни, ее похоронили в Киеве.

Сергей Сивохо

На 54-году оборвалась жизнь и талантливого актера Сергея Сивохи. Эту новость сообщила в сети его подруга Светлана Бердецкая. Причиной смерти мужчины стало хроническое заболевание легких.

Известно, что тело Сивохи кремировали. У него остались жена и 22-летний сын Савва.

Ольга Кузьменко (мама Кузьмы Скрябина)

В этом году не стало и мамы певца Кузьмы Скрябина – Ольги Кузьменко. Что было причиной - до сих пор неизвестно. Женщина на 8 лет пережила своего знаменитого сына и похоронена на том же кладбище, где и покоится Андрей. Ей было 76 лет.

Роман Новак

23 декабря трагически погиб молодой украинский актер Роман Новак. Известно, что он умер вместе с братом, когда ехал к маме. Причиной стала жуткая автокатастрофа.

Роман играл в "Молодом театре" в Киеве во многих спектаклях. Ему было всего 24 года.

Андрей Павленко

Неожиданно оборвалась жизнь 44-летнего актера Андрея Павленко, находившегося на фронте. До войны он играл в сериалах "Женский врач", "Фото на документы" и многих других. У Андрея остались жена и двое детей. Друзья и родные называли его талантливым, творческим, любящим отцом и настоящим патриотом своей страны.

Богдан Колесник

Забрала война и актера театра и кино Богдана Колесника. С начала полномасштабного вторжения мужчина пошел воевать, но, к сожалению, во время очередного выполнения боевого задания погиб. Богдану было 36 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: