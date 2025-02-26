Екатерина Родак рассказала, что стала жертвой домогательств Иосифа Лося, который преподавал во Львовском университете, в 19 лет.

Украинская журналистка издания NGL.media Екатерина Родак обвинила 87-летнего преподавателя факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося в домогательствах. Процессор отреагировал на обвинения и отвергает свою причастность к инциденту.

25 февраля журналистка на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором отметила, что стала жертвой домогательств в 19-летнем возрасте. По словам Екатерины, когда она была еще студенткой, Лось пригласил ее на частный разговор в аудиторию, якобы для разговора о зарубежной прессе. Однако речь тогда шла совсем не об этом.

Журналистка утверждает, что тогда преподаватель призвал ее перестать общаться с подругами, не работать в интернет-СМИ и не носить одежду с обнаженными коленями, потому что это якобы "возбуждает преподавателей". После этого профессор начал касаться рук девушки, и спрашивать что она чувствует. Их общение завершилось и после этого Родак избегала встреч с Лосем наедине.

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По ее словам, она чувствовала себя отвратительно, но в тот момент подумала, что преувеличивает ситуацию и ничего старшего не произошло. Наконец, сейчас журналистка решила придать огласке историю, чтобы поддержать пострадавших от домогательств и обратить внимание на поведение преподавателя вуза.

"На факультете журналистики все знали, что этот профессор домогается студенток. Хорошо, не все. Подавляющее большинство. И это все сводилось к "хи-хи, ха-ха", ой поцеловал кого-то в губы, кого-то потрогал, кому-то сказал что-то неприличное - ну он же старик, такой человечек с "приветом", не преувеличивай. И такое восприятие его действий позволяло профессору продолжать свое поведение. Потому что 19-летние девочки не всегда умеют строить свои границы", - написала Екатерина.

В комментарии для "Суспільного" Иосиф Лось отреагировал на обвинения. Он говорит, что слова его экс-студентки - это ложь и клевета.

"Это провокация, это абсурд. Это же ничего не было абсолютно, оставьте меня в покое. Я категорически не хочу иметь дела с людьми, у которых нет совести. Провокаторы! Им не нравится, что я выступаю за Украину. Это все ложь, это клевета", - сказал преподаватель.

Он добавил, что за 53 года преподавательской деятельности на его работу не жаловались, а наоборот, он получал положительные оценки на самом высоком уровне. В конце профессор сказал, что его совесть чиста.

"Я 53 года преподаю в университете. На самом высоком уровне есть оценки мои. Им просто не нравится, что кто-то за Украину, что кто-то хочет порядок на факультете навести. У меня за 53 года в университете чистая совесть", - отметил мужчина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что Лося все же отстранили от работы в вузе. Сейчас продолжается проверка деятельности профессора.

Напомним, ранее звезда спектакля "За двумя зайцами" рассказала, как ее в 20 лет домогался директор театра. Тамара Яценко поделились, что инцидент произошел в Ивано-Франковске. Актриса была вынуждена, оставив вещи в отеле, ночью бежать из города из-за чрезмерного внимания к ней со стороны руководителя театра.

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