Тамара Яценко вспомнила, как ночью убегала из отеля из-за домогательств руководителя.

Народная артистка Украины Тамара Яценко, которая ответила, почему не вышла замуж за любимого после 25 лет вместе, призналась, что стала жертвой домогательств в 20-летнем возрасте. Исполнительница роли Прони Прокоповны в спектакле "За двумя зайцами" рассказала, как директор театра приставал к ней и как убегала от него посреди ночи.

В интервью для издания ОBOZ.UA знаменитость вспомнила историю, которая произошла почти 50 лет назад. На тот момент 20-летняя молодая актриса после окончания театральной студии при театре Франко получила направление в Ивано-Франковский драмтеатр. Тамару Александру взяли на работу и сразу предложили ей роль, после чего она поселилась в гостинице.

На третий день к ней наведался директор франковского театра. Мужчина был пьян и вел себя грубо. Он приставал к артистке, но та смогла дать ему отпор. Поняв, что дальше жизни в театре ей не будет, звезда посреди ночи сбежала из города, забыв даже чемодан, и отказалась от работы.

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"Где-то буквально на третий день ко мне в номер вечером пришел пьяный директор этого театра. И начал, скажем так, грубо ухаживать. Ну, я его послала, не знаю, где эта смелость и взялась, потому что было мне в то время всего 20 лет. А потом думаю: не будет мне здесь жизни. И этой же ночью - на вокзал, хорошо, что он располагался рядом. Даже чемодан бросила в номере, так он там и остался. Билетов в кассе не было, меня подхватили проводники, ехала в Киев на третьей полке. Из театра впоследствии звонили, потому что уже успели меня оформить, говорю: нет, не буду работать, извините", - вспомнила Яценко.

Правда, это была не первая подобная история в жизни артистки. В 16 лет она участвовала в пробах народного театра при МВД Украины. Тогда ей также намекал на интим руководитель театра, но со временем звезда оставила то место работы.

"Я мечтала об актерской профессии, хотела получить какой-то опыт в этом и подалась на пробы в так называемый народный театр при Министерстве внутренних дел. Я даже до сих пор помню фамилию того руководителя, который также пытался ко мне "приударить". Тот театр тоже оставила", - добавила Тамара Александровна.

Напомним, ранее актриса Вероника Мишаева-Яковлева обвинила преподавателя университета Карпенко-Карого в домогательствах. Звезда сериала "След" рассказала, что Юрий Высоцкий касался ее тела без разрешения.

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