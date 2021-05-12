Актер заявил, что всю жизнь люди диктовали ему его сексуальность.

Американский актер, звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Смертельное оружие», 20-летний Джошуа Бассетт совершил каминг-аут.

Пост на эту тему он опубликовал в Twitter.

Читайте такжеДочь Уилла Смита совершила каминг-аутПарень заявил, что всю жизнь люди диктовали ему его сексуальность, а также стыдили за те вещи, которые ему нравятся.

«Я хочу поблагодарить тех из вас, кто выступает за любовь и принятие», - написал он.

При этом актер призвал людей любить, не испытывая стыда, и отметил, что жизнь слишком коротка, чтобы позволить невежеству и ненависти одержать победу.

Джошуа Бассетт: что о нем известно

Джошуа Бассетт – музыкант и звезда Dinsney.

Он снимался в шоу «Грязный Джон», «Игроделы», «Классный мюзикл: Мюзикл» и «Жизнь Харли».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц