Артистка заболела раком в 2019 году, с тех пор она борется с болезнью.

В последнее время было очень мало новостей о состоянии здоровья "прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, которая несколько лет борется с онкозаболеванием. Но российским журналистам удалось кое-что узнать.

Как утверждает Телеграмм-канал "НеМалахов", больная раком Заворотнюк с сентября этого года находится в онкологическом отделении частной медицинской клиники в центре Москвы. Также СМИ сделали предположение о ее состоянии:

"Видимо, дела совсем плохи. Скорее всего, жизнь артистки поддерживают только капельницы и уколы".

Анастасия Заворотнюк больна раком

Первые новости о том, что у Заворотнюк рак, стали появляться осенью 2019 года. Тогда же появилась информация, что актриса серьезно больна и попала в больницу.

В мае 2020 года впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк – глиобластома. Летом 2021 года друг Анастасии утверждал, что у нее нет волос, и она передвигается на коляске.

Лишь весной 2022 года дочь Заворотнюк Анна подтвердила, что ее звездная мама на серьезном лечении.

В октябре 2022-го друг актрисы Анатолий Демидов рассказал, что "няня Вика" прибавила в весе. "Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", - говорил он.

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