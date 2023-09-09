Актер Григорий Бакланов и его жена Анастасия Цымбалару решили не арендовать квартиру, чтобы экономить.

Известный актер Григорий Бакланов и его жена Анастасия Цымбалару рассказали, как изменились доходы артистов в условиях полномасштабной войны против Украины. Как оказалось, сейчас звезда сериала "Спіймати Кайдаша" живет вместе с избранницей на средства, которые они должны были бы потратить на приобретение квартиры.

Накануне 24 февраля 2022 года Бакланов и Цымбалару хотели покупать собственное жилье. Сейчас же они радуются, что не успели это сделать. Ведь деньги на квартиру помогают им "держаться на плаву".

"До сих пор живем на эти сохранения. Плюс, слава Богу, появляется понемногу какая-то работа, появляются съемки. У Гриши сейчас очень активно идет дубляж, имеем возможность что-то зарабатывать", - пояснила Цымбалару в интервью на шоу "Неймовійрна правда про зірок".

Ранее актер и его жена арендовали квартиру в Киеве. Каждый месяц они платили за нее 15 тысяч гривень. Однако на фоне войны, когда денег стало меньше, а владелец не спешил снижать стоимость аренды, Бакланов и Цымбалару решили съехать. Сейчас они живут вместе с родителями актрисы.

"Мы очень любим друг друга, но все равно мы с родителями живем. Конечно, что хочется иметь свой угол", - признал Бакланов.

По словам актеров, зарплаты сильно упали. Сейчас они получают примерно 20% от того, что могли заработать раньше. Цымбалару пояснила, что если раньше актеру могли платить 20 тысяч гривень за один съемочный день, то в начале полномасштабной войны ему предлагали только 3 тысячи.

Что известно об отношениях Бакланова и Цымбалару

Напомним, актеры познакомились на съемочной площадке. Они поженились в 2021 году. Бакланов и Цымбалару рассказывали, что организовали свадьбу всего за два дня. Из-за плотного графика им было трудно найти дату, когда у них обоих был бы выходной.

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