Маша Ефросинина впервые назвала имя режиссера, который ее домогался

Что с ним сейчас - ведущая не знает.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина недавно рассказала о том, что в юном возрасте стала жертвой домогательств со стороны режиссера одного из шоу, на котором она работала.

Более 20 лет женщина молчала об этом, однако на фоне разоблачения деятелей искусств она решила заговорить.

В программе "Завтрак с 1+1" Ефросинина рассказала, что режиссером, который ее домогался, был Вячеслав Матвеев.

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"У каждого есть свой Талашко, Белоус, режиссер. Я могу назвать его фамилию. Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек и много чего делал сейчас в нашей медийной системе, я бы давно раскрыла его имя. Это была моя личная травма", — рассказала ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, что инцидент с домогательством произошел, когда ей было 18 лет. Она поделилась, что мужчина все подстраивал так, чтобы они оставались с ним наедине.

Со временем все переросло в то, что режиссер начал приставать к ведущей и намекать на нечто большее между ними, чем просто общение.

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