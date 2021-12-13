Алина Шаманская неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.

Супруга украинского актера и сценариста студии "Квартал 95" Руслана Ханумака, блогер Алина Шаманская недавно сделала себе хейлопластику. Это операция по уменьшению расстояния между носом и верхней губой.

В программе "Светская жизнь" девушка призналась, что это был не первый раз, когда она прибегала к услугам пластических хирургов. Десять лет назад она ринопластику (операция по уменьшению носа, - УНИАН), позже была блефаропластика (пластика век, - УНИАН). Известно, что все эти манипуляции проводил пластический хирург и экс-супруг Славы Каминской - Эдгар Каминский.

Читайте такжеДо и после: как украинские звезды выглядят в реальной жизни, что они скрывают (фото)"У меня, если честно, с ним (Эдгаром Каминским, - УНИАН) какая-то энергетическая любовь. Я еще делала плазмолифтинг. В общем, если я не ошибаюсь, то я заплатила 127 тысяч гривень", - призналась Алина.

Кроме Алины, стремится быть красивым и ее муж, звезда "Квартал 95" Руслан Ханумак. Мужчина уже делал себе блефаропластику, а сейчас хочет сделать ринопластику.

Напомним, ранее популярную блогершу Алину Шаманскую курьезно обматерили во Львове.

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Автор: Диана Могилевич