Алеся Бацман рассказала о том, как в их семье готовятся к Новому году.

Известная журналистка Алеся Бацман впечатлила публику новой фотографией со своим мужем Дмитрием Гордоном. Снимок был сделан дома у супругов.

В описании к нежному снимку Бацман поделилась, что сомневалась насчет идеи ставить дома елку во время полномасштабной войны. Однако они все же решили подарить себе небольшой праздник и нарядили маленькую елку.

"Не хотела в этом году украшать елку, нет настроения. А потом решила – хр*н вам, оккупанты! Пусть маленькую, но поставили. Под ней будем загадывать главное желание", - написала жена Гордона.

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На фото украшенную елку можно увидеть за спиной пары. Алеся и Дмитрий смотрят в камеру. Гордон улыбается, глядя в кадр, а Алеся позирует с серьезным выражением лица.

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон ответил, на что живет во время войны. Он признался, что его доходы существенно упали после 24 февраля. Его медиабизнес подвергся атаке российских ботов, что также урезало прибыль.

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