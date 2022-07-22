Поэт и музыкант давно занимается волонтерской деятельностью.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал об атмосфере в Харькове. Мужчина уверяет - Харьков избавился от клейма пророссийского города за последние месяцы. Там создали невероятно много хабов, которые помогают военным и беженцам. В волонтеры шли не только активисты, но и обычные люди. Подробностями Жадан поделился в интервью с Алиной Доротюк.

"Сразу активизировалось это волонтерское движение. Это такой феномен. Он в Харькове всегда был мощным и креативным – наш волонтерский сектор с 2014 года. А тут вдруг волонтерами стали, волонтерами оказались, в волонтеры пошли тысячи людей. Дословно тысячи людей. Появились десятки хабов, каких-то центров, платформ. Люди стали помогать и армии, и гражданским. И это был довольно трогательный момент, когда ты видел, как харьковчане и харьковчанки, которые до этого не сильно интересовались политикой, войной, встали на защиту своего города, а соответственно и своей страны", - рассказал Сергей.

Жадан подчеркивает, что люди после полномасштабного вторжения РФ стали более осознанными.

Напомним, ранее Жадан детальнее рассказал об обстановке в родном Харькове. Он утверждает, что потихоньку люди возвращаются в уцелевшие дома, открываются кафе, магазины, начинают работать светофоры. Однако звуки обстрелов периодически возвращают в реальность и напоминают о происходящем.

Также УНИАН писал, что Тарас Тополя показал, как спасал раненого на войне товарища.

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