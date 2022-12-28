Сейчас Бахмут - это самая горячая точка на всей линии фронта.

Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан посетил город Бахмут Донецкой области. Там уже несколько месяцев не утихают выстрелы со стороны оккупантов - россияне изо всех сил пытаются захватить город. Фотографиями оттуда Жадан поделился у себя в профиле.

Также писатель рассказал об обстановке в обстреливаемом населенном пункте, где до сих пор остаются мирные жители:

"Бахмут избитый и сожженный. Попадаешь в город, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь. В центре пусто. Немного дальше улицами попадаются гражданские – женщина сидит на пенечке, ловит мобильную связь, мужчина убирает мусор у мусорных баков, влюбленная пара стоит на перекрестке, замерли, о чем-то шепчутся".

Как добавил Сергей Жадан, поля вокруг города практически полностью сожжены и усыпаны воронками от вражеских мин.

"С холмов видны загородные поля – черные, тихие, замершие. Школы с вываленными ставнями, заброшенные легковушки местного населения, черные птицы, низко кружащиеся над скверами. Три дня до нового года", - резюмировал фронтмен группы "Жадан і собаки".

Напомним, Сергей Жадан выступил в Европарламенте с мощной речью об уничтожении украинской культуры Россией.

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