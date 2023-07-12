Видео, на которое попала курьезная ситуация, уже "разрывает" сеть.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена посетили саммит НАТО в Вильнюсе. Там они встретились, в частности, с первой леди Литвы - Дианой Непайте-Науседене. Зеленский приветствовал ее поцелуями и объятиями.

Президент обнял первую леди Литвы и трижды поцеловал ее в обе щеки. Реакция Елены Зеленской поразила пользователей.

Сначала первая леди Украины удивленно посмотрела на мужа, а затем погладила его по спине. Впоследствии, когда Зеленский хотел взять ее за руку, она отказалась. Все это попало на видео и уже "завирусилось" в сети.

Пользователи шутят об "истории одного поцелуя" и пишут, что Зеленская "убила" своей реакцией. По мнению комментаторов, первая леди довольно забавно смутилась и "обиделась" на мужа.

Кроме этого, комментаторы припомнили, что сейчас Зеленский "останется без завтраков". Также пользователи пишут:

"Это чувство, когда украинского мужчину боятся 152 миллиона, но мужчина всегда боится своей женщины"

"Опять без завтраков будет"

"Хоть и президент Украины, но главная - женщина".

Зеленский поцеловал первую леди Литвы - видео

Почему сеть шутит о завтраках Зеленского

В конце 2022 года Зеленский рассказал об отношениях с женой во время войны. Во время интервью он отметил, что ему никто не готовит завтраки. В этот момент рядом с ним была первая леди, которая не смогла скрыть удивление. После этого Зеленский посмеялся.

Реакцию первую леди еще долго обсуждали в сети. Комментаторы шутили, что Зеленская точно "серьезно поговорила" с мужем о его заявлении.

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