Зеленские поженились в 2003 году.

Сегодня, 6 сентября 2022 года, семья Зеленских отмечает 19-ю годовщину свадьбы, которую еще называют гранатовой.

Известно, что Владимир и Елена Зеленская познакомились еще в школе, и только в 2003 году они официально оформили свои отношения.

Уже в 2004 году у них родилась дочь Александра, а в 2013 - сын Кирилл. Стоит отметить, что у президента Украины очень талантливые дети.

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Например, дочь Александра в 2014 году снималась в фильме "8 новых свиданий" в роли Саши, дочери главного героя, а в 2016 году участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети" и выиграла 50 000 гривень.

До того как Зеленский стал президентом, он вместе с супругой занимался Студией "Квартал 95". После того, как его выбрали гарантом страны, он отошел от бизнеса и начал заниматься делами Украины. Казалось, жизнь четы Зеленских складывалась прекрасно, пока Россия не решила напасть на Украину 24 февраля.

Если ранее в социальных сетях можно было увидеть их счастливыми, то сейчас заметно, что и Владимир, и Елена знатно устали. Они остались в стране, даже в то время, когда здесь идут активные боевые действия. Но несмотря ни на что, они продолжают бороться за независимость Украины.

Напомним, ранее Елена Зеленская защитила мужа от нападок.

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