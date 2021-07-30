Потап и Настя заинтриговали фанатов / фото instagram.com/kamenskux
Звездные супруги Потап и Настя Каменских снова спровоцировало волну слухов о якобы пополнении в их семье.
Читайте такжеОльга Сумская показала себя обнаженной и беременной (фото)Такие догадки у фанатов пары появились после поста Насти в Instagram. "Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое!?"- поинтересовалась певица.
В кадре Потап и Настя танцуют. На певице топ с анималистическим принтом и белые шорты с завышенной талией.
В комментариях под этим постом многие поклонники знаменитостей пишут, что, вероятно, те ждут первенца.