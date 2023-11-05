Он ответил, поссорились ли они после того, как певица выступила на "лакшери" свадьбе.

Защитник Мариуполя Михаил Дианов отреагировал на выступление певицы Оли Поляковой на "лакшери" свадьбе. По его словам, артистка говорит, что не знала, перед кем будет выступать, однако это не снимает с нее ответственности.

Дианов говорит, что Полякова ничего плохого не сделала. При этом она должна была поинтересоваться, кто заказчик ее выступления.

"Я понимаю, что это ее работа. Тебя пригласили, заплатили деньги. Она оправдывается, говорит: "Миша, я реально не знала". Может, это вопрос не к ней, а к продюсерам. Ее работа петь", - сказал Дианов в интервью Янине Соколовой.

Он добавил, что после этого инцидента они не прекратили общаться с Поляковой, ссор между ними не было, однако он решил проигнорировать ее последний концерт.

"Но на концерт к ней я не пошел. Это мой такой бзик теперь", – добавил Михаил.

Свадьба с участием Поляковой

Оля Полякова, как и некоторые другие звезды украинского шоу-бизнеса, выступила на свадьбе экс-работницы территориального управления ГБР Роксоланы Москвы с бывшим прокурором Ростиславом Ильницким в пятизвездочном комплексе Emily Resort.

Позже данную ситуацию прокомментировал представитель ДБР. Татьяна Сапьян отметила, что проведение дорогостоящей свадьбы во время войны - это вопрос гражданской совести.

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