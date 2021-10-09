Женщины после скандала два месяца не общались.

Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" обсудили дружбу между мужчиной и женщиной.

В ходе беседы Полякова вспомнила, как однажды один из телеканалов решил пошутить на 1 апреля и запустил "утку" о том, что у нее роман с российским ведущим Иваном Ургантом. Но соседка Поляковой восприняла это совсем не как шутку и рассказала об этом ее свекрови.

"Ей какая-то соседка донесла и она себе это живо представила. А я была в каком-то состоянии не ресурсном, кормила ребенка. Мне стало обидно – я живу с ее сыном, родила второго ребенка, кормлю этого ребенка грудью. И я как на нее погнала и выгнала ее из дома. Она собралась и уехала. И мы не общались два месяца. Потом мы помирились и попросили друг у друга прощения. Вот к чему приводят тупые слухи и как это может разрушить даже идеальные отношения", - сказала звезда.

Также Оля добавила, что у нее со свекровью всегда были прекрасные отношения. Только вот после этого инцидента мама ее мужа больше у них не гостила.

Напомним, ранее Полякова поделилась курьезной ситуацией, как горничная случайно съела ее безе с каннабисом.

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Впервые громко о себе Полякова заявила в 2013 году с хитом "Шлепки". Клип на эту песню разрабатывал Потап. Следом за этим она представила ещё одну работу - "Люли", которую на YouTube посмотрело более 6 млн человек. Затем певица выпустила еще несколько хитов - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!" 1 февраля 2019 года вышел мини-альбом "Королева ночи". 18 ноября того же года певица представила песню и видеоклип "Эй, секундочку". 21 августа 2020 года исполнительница выпустила композицию "Белый танец".

Известно, что Оля Полякова в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым. Они воспитывают двоих дочерей - Марию и Алису.

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Автор: Диана Могилевич