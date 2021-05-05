Ана Чери регулярно делится снимками с отдыха.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.

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Девушка сидит на шезлонге в черном раздельном купальнике и панаме. Стоит отметить, что у нее настолько пышные формы, что не всегда помещаются в бюстгальтер.

В целом Ана выглядит хорошо, ведь она регулярно занимается спортом. На своей страничке в социальной сети девушка пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание.

После публикации такого снимка поклонники начали активно отправлять в комментариях "сердечки" и "огоньки". За день фото набрало почти 250 тысяч лайков.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич