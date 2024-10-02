Юморист рассказал, как они с любимой преодолели кризис.

Известный украинский юморист, ведущий, актер и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач решил обвенчаться с женой Викторией после 10 лет совместной жизни. Знаменитость также впервые рассказал о кризисе в отношениях с любимой.

Комик поделился, что в их браке, как и в большинстве семей, есть ссоры, но недавно они почувствовали слишком сильное напряжение. У них накопилось немало проблем и вопросов друг к другу. Ткач описал кризис в отношениях так: "Дошли практически до дна". В то же время он заверил, что о разводе речи не было. Они с Викторией смогли решить все проблемы.

"У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни, через один из таких мы... Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло! Накопилось вопросов, проблем, замалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. В этом очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого пригодится", - отметил актер.

Супруги решили закрепить свой 10-летний брак венчанием. Правда, пока влюбленные не определились с датой, они считают, что она их сама найдет. Ткач добавил, что на церемонии будет немного гостей, потому что считает венчание - сакральным событием.

К слову, Юрий и Виктория познакомились на юбилее отца юмориста, но тогда не обратили внимания друг на друга. Уже через 4 года состоялась их вторая встреча на концерте матери Ткача. Именно тогда комик понял, что встретил настоящую любовь и уже через год сделал предложение Виктории. Женщина сразу согласилась выйти замуж за актера. Супруги воспитывают 9-летнюю дочь Елизавету.

Напомним, ранее Юрий Ткач очаровал фанатов трогательными фото со своей дочерью. Актер публично обратился к Елизавете.

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