Он напомнил, что люди из Украины страдают.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, выступивший ранее против войны, которую развязала Россия в Украине, перевел все личные гонорары за 10 последних концертов украинским беженцам.

Об этом музыкант рассказал в интервью журналистке Катерине Гордеевой на ее YouTube-канале.

"Мои дети взрослые уже, мне не так нужно много финансов. Я свой гонорар лично ни разу не взял ни за один концерт. Я все деньги перечислил беженцам из Украины. Люди страдают, даже те, кого насильно выселили перед войной, они живут где-то в общагах", - отметил Шевчук.

Ранее Шевчук высказался о пропаганде, которая "оккупировала" мозг россиян. По его словам, россияне - не рабы. Он считает, что среди них тоже есть герои.

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