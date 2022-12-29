Блогер повел девушку в ресторан и сбежал, не рассчитавшись.

Американо-украинский блогер Джуда Келечи рассказал, как проучил россиянку за антиукраинскую позицию относительно полномасштабного вторжения. Он признался, что познакомился с девушкой во время своего пребывания в Нью-Йорке на сайте знакомств.

Через несколько дней после знакомства "Юра из Коломыи" пригласил Анастасию из Новосибирска на ужин. В ходе ужина девушка назвала украинцев нацистами. За такое высказывание Джуда решил проучить ее.

Он заказал очень много еды и две бутылки дорогущего вина. По его словам, девушка сначала удивилась и сказала: "Ты такой голодный и у тебя так много денег". Однако в глубине души мужчина смеялся, так как после того, как им принесли заказ, он сказал, что ему нужно отлучиться в туалет. И пока Анастасия ждала его, он сбежал домой, так и не расплатившись в ресторане.

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"За такую х*йню, что она говорила, пусть страдает. Я знаю, что чек был более $500. К сожалению, я оставил там свою еду, но пошел домой счастливый и довольный. Я знаю, что это неправильно, но за такое пусть страдает", – сказал блогер.

Напомним, ранее афроамериканец "Юра из Коломыи" поразил песней про украинский банош на шоу "Україна має талант".

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