Музыкант якобы склонял потерпевшую к алкоголю и наркотикам, а также запугивал физическим насилием.

Американского фолк-исполнителя и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на имеющегося в распоряжении редакции текст иска, который поступил в суд Манхэттена.

В иске отмечается, что певец "подружился и установил эмоциональную связь" с девочкой, ухаживая за ней в течение шести недель в апреле и мае 1965 года.

Иск подала 68-летняя жительница Гринвича штата Коннектикут J.C. Женщина утверждает, что Дилан, которому тогда было 23 или 24 года, "воспользовался своим статусом музыканта", ухаживая за J.C. с целью "завоевания доверия и получения контроля для совершения дальнейшего сексуального домогательства и надругательства над ней" в отеле на Манхэттене.

Читайте такжеДжонни Деппа бойкотируют в Голливуде из-за судов с Эмбер ХердМузыкант якобы склонял потерпевшую к алкоголю и наркотикам, а также запугивал физическим насилием, что оставило отпечаток на психическом здоровье потерпевшей – депрессию, унижение и тревогу.

Истец требует компенсации и суда присяжных по обвинению в нападении, избиении, незаконном лишении свободы и причинении эмоционального стресса, последствия которого заставляли девочку неоднократно обращаться за профессиональной медицинской помощью.

Представитель Дилана, которому сейчас 80 лет, заявил Guardian, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности, и что они будут "решительно защищаться".

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман) – американский певец, композитор, поэт и гитарист. В 1965 году он сменил звучание на электрическое, этим отколовшись от американского фолк-движения и своей ранней фан-базы, записав культовый сингл "Like a Rolling Stone", новаторская концепция которого считается одним из переломных моментов в поп-музыке XX века.

Дилан является одним из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен — по состоянию на 2017-й год суммарный тираж его альбомов превышал 100 миллионов копий. На протяжении карьеры ему вручили большое количество престижных наград, в том числе двенадцать премий "Грэмми", один "Оскар" и один "Золотой глобус".

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2016 года "за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции".

Начиная с 1994 года, Боб Дилан издал шесть книг рисунков, а выставки его картин состоялись во многих известных галереях. Как музыкант он продал более 100 миллионов пластинок, что делает его одним из самых успешных музыкантов современности.

Автор: Яна Ставская