Политик показала фото в спортивном костюме.

Депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует возле цветов на заднем дворе своего дома.

В кадре она позировала в черном спортивном костюме и шапке. На бедрах она завязала кофту.

"Спорт и красота природы - то, что вдохновляет и заряжает", - именно так подписала фото Тимошенко.

"Вы прекрасная женщина", "Красавица", "Лучшая", "Супер", "Я вас не узнала", "Юлия Владимировна, вас прям не узнать", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич