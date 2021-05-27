Тимошенко предстала в новом образе / instagram.com/yulia_tymoshenko
Депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует возле цветов на заднем дворе своего дома.
В кадре она позировала в черном спортивном костюме и шапке. На бедрах она завязала кофту.
"Спорт и красота природы - то, что вдохновляет и заряжает", - именно так подписала фото Тимошенко.
"Вы прекрасная женщина", "Красавица", "Лучшая", "Супер", "Я вас не узнала", "Юлия Владимировна, вас прям не узнать", - пишут пользователи сети.
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