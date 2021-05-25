Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram новую фотографию.
На ней она позирует в черном сексуальном боди и кожаной юбке. Волосы звезда собрала в низкий хвост. Также Санина надела чокер с кольцом на шею.
"Мне нравится писать о том, что я хорошо понимаю, а понимаю я себя. Конечно, не все песни я пишу о себе. Скорее, представляю, какой бы я могла стать, какой бы могла быть моя судьба и что я могла бы чувствовать", - подписала фото Санина.
"Очень красивая", "Как же тебе идет этот образ", "Какая-то другая", "Невероятная", "Вау", - написали поклонники в комментариях.
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