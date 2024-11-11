Он также ответил, жалеет ли, что не стал отцом.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о бывших отношениях. В частности, он признался, что у него были случаи, когда избранницы ждали от него детей и прерывали свою беременность.

Мужчина отметил, что не жалеет о решениях в прошлом и до сих пор поддерживает общение с теми девушками.

"Девушки выглядят так, будто это их не травмировало. Для меня это важно. Жалею ли я? Обычно, в жизни ни о чем не жалею. Я стараюсь в ситуациях принимать те решения, которые я могу. И не хочу, чтобы потом жалеть о чем-то. И обычно, думаю о будущем. Если нет, то тогда делаю определенные решения. Я точно не жалею. Но мне важно, что чувствует девушка", - рассказал Клопотенко в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Сейчас, по словам Евгения, он не хочет спешить с женитьбой, ведь знает немного успешных пар, которые поженились и долгое время живут счастливо вместе. Сам шеф-повар сторонник свободных отношений. Однако уже готов стать отцом.

"Сейчас к детям готов. Я думаю, что лучше рожать, чем усыновлять.

Напомним, недавно кулинар Евгений Клопотенко ответил на слухи о романе с певицей Златой Огневич.

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