Россияне всегда были "пушечным мясом", заявила артистка.

Российская актриса Яна Троянова, которая выступила против войны и выехала во Францию, назвала РФ "изнасилованной бабой".

"Россия сегодня для меня - это такая изнасилованная российская баба, мужик которой - никчемная пьяница - жмет руку этим бандитам за то, что они насилуют его же бабу. Исторически так сложилось, что никто не любил народ. Они всегда были пушечным мясом", - заявила артистка в интервью YouTube-проекту "И грянул Грэм".

Население РФ, по мнению Трояновой, - больное общество, после распада СССР люди в России так и не научились быть свободными:

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"Россия - сложная страна… Народ приучили быть аполитичным, у них даже появилось выражение: "я аполитичный". Меня тошнило от них. Потому что быть аполитичным - это значит настолько не интересоваться своей страной, не любить свою страну, жить инертно".

Актриса уверена, что вот эта инертность и сделала россиян больным и безразличным обществом. В последствии все это привело к фашизму в России, считает Троянова:

"К фашизму приходят тогда, когда нет работы над собой. И сегодня проблема России в том, что люди не задумываются о том, что надо работать над собой... Их убедили, что Америка якобы желает отобрать какие-то наши богатства, а отбирает их мошенник и вор Путин".

Ранее УНИАН писал, как Троянова призналась, что ей стыдно перед украинцами за развязанную диктатором Владимиром Путиным войну. Она говорит, что войны не должно быть. По ее словам, она постоянно думает над тем, что может сделать, чтобы боевые действия наконец-то прекратились.

Яна Троянова стала известной благодаря таким фильмам, как "Страна ОЗ", "Кококо", "Волчок", "Жить". Также артистка снималась в сериале "Ольга".

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