Также он обратился к певице и поинтересовался, как она может спокойно спать.

Известный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев рассказал о певице-предательнице Анне Асти (ASTI), которая родилась в Черкассах, а сейчас живет в РФ и молчит о войне в Украине. Как оказалось, она должна ему немало денег.

В интервью Рамине Эсхакзай Бадоев рассказал, что за день до полномасштабной войны, которую более года назад развязала РФ, Асти планировала начать съемки в Одессе. Впрочем, 24 февраля певица быстро "исчезла".

"Она меня еще 30 тысяч долларов (более 1 миллиона гривень - УНИАН) должна была вернуть. Но я уже эти деньги никогда не хочу держать, из ее рук... Мы действительно готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это все произошло, ее как ветром сдуло. То есть мне никто не позвонил, а они перестали брать трубки. Они даже не подумали о том, что мы же уже деньги потратили, что-то подготовили", - заявил клипмейкер.

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Кроме этого, он не может понять, почему Асти не осмелилась ему "просто по-человечески" позвонить. Певица до сих пор делает вид, будто ничего не происходит.

Также Бадоев рассказал, что ему очень интересно знать, как Асти вообще может спать. Ведь она понимает, что получает немалые средства за просмотры и прослушивания своего творчества, и отдает часть денег на налоги в РФ. А страна-агрессор, отметил клипмейкер, тратит деньги на бомбы.

Анна Асти - что известно о певице

Певица родилась в Черкассах. Она начала строить карьеру в Украине, однако впоследствии стала солисткой Artik&Asti и переехала в РФ. В начале полномасштабной войны Асти находилась в Украине, она пряталась от бомб, а затем сбежала в Россию.

Сейчас она молчит о войне и не осуждает путинский режим. Вместо этого Асти продолжает выступать перед россиянами и работать с артистами-пропагандистами. Недавно блогер Богдан Беспалов рассказал, что предательница готовит побег из РФ. Она якобы хочет насобирать денег, а потом уехать в другую страны. Ради этого певица даже отказалась от российского гражданства.

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