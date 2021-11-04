Певица сыграла в игру "Правда или действие".

Украинская певица Тина Кароль опубликовала новый ролик на своем YouTube-канале, в котором играет в забавную игру "Правда или действие".

Звезда вытащила листик с заданием прочесть свое любимое детское стихотворение. Так, Кароль рассказала: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу".

Такой выбор стихотворения озадачил ее поклонников, некоторые увидели в этом намек на то, у Кароль появился мужчина. Отметим, певица неоднократно говорила о том, что хочет родить дочь. А совсем недавно она рассказала, что ее сын Вениамин уже ревнует маму к будущему ребенку.

Читайте такжеЗвездная вражда: знаменитости, которые терпеть не могут друг другаИ хоть пока неизвестно, есть ли у Тины Кароль возлюбленный, поклонники все же надеются на то, что певица сможет вновь обрести женское счастье.

Отметим, Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Певица много лет переживала боль утраты и не заводила новые отношения. Многие песни она посвятила своему покойному супругу и автобиографический фильм тоже.

Напомним, ранее Тина Кароль в прозрачном платье на голое тело сразила поклонников.

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Автор: Диана Могилевич