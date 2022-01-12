Блогер отметила, что между ними только дружеские отношения.

Украинская блогерша-миллионница София Стужук откровенно рассказала, что связывает ее с бывшим мужем Саши Бо - Игорем Пустовитом. По словам звезды, никаких романтических отношений у них нет.

Об этом она рассказала в Instagram Stories, отвечая на вопросы фолловеров.

Сейчас Стужук активно строит отношения с таинственным незнакомцем, которого тщательно скрывает от аудитории. Впрочем, фолловеры заподозрили, что новым возлюбленным блогерши стал Пустовит.

Читайте такжеБлогерша Стужук показала своего нового парня (фото)Накануне блогеры вместе отдыхали в Карпатах и спровоцировали слухи о романе. Однако София решила положить конец этим слухам.

На вопрос фолловеров относительно того, закрутила ли Стужук роман с Пустовитом, она ответила: "С Игорем мы дружили и дружим. Ничего личного, только бизнес, как говорится. Замечательный приятный человек. Я таких люблю".

Напомним, что ранее фолловеры начали массово писать Софии, что сейчас она стала плохим примером матери, ведь предпочитает новому возлюбленному, а не детям. Звезда ответила на несколько таких вопросов у сторис.

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