Лобода также планирует представить в Украине свой новый трек под названием ALLO.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, анонсировала концерт в Одессе 14 августа в Ibiza Beach Club.

Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеЛобода прилетела в Украину поздравить Анатолия Анатолича с рождением сынаЗнаменитость пообещала устроить для поклонников грандиозный вечер с жаркими танцами и хитами. Лобода также планирует представить в Одессе свой новый трек под названием ALLO.

"Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов – впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек "ALLO" – написала "суперзвезда".

Ранее организаторы анонсировали концерт Лободы в Одессе. "Самая яркая и безусловная SuperStar. 14 августа Светлана Лобода в Ibiza Beach Club", - говорилось в сообщении клуба.

Цена билетов на концерт "суперзвезды" стартует от 1,3 тыс. грн и достигает 17 тыс.

Автор: Ольга Робейко