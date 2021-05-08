Сегодня, 8 мая, Потап отмечает день рождения. Ему исполнилось 40 лет.

Сегодня, 8 мая, популярный украинский рэпер и продюсер Потап отмечает день рождения - ему исполняется 40 лет.

Его жена, украинская певица Настя Каменских, трогательно поздравила супруга с юбилеем. В Instagram она опубликовала архивные снимки, которых ранее не было в публичном доступе.

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«Самое главное, что ты всегда был и остаёшься настоящим Человеком. И сегодня начнётся ещё один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год. Зная тебя, ты ворвёшься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтоб любить, наполнять, и поддерживать моего мишку», - подписала Настя Каменских.

Каменских более трех лет не выступает в дуэте с Потапом. Творческий тандем в 2017 году распался. Однако они решили создать семейную пару. Спустя два года Настя и Алексей сыграли роскошную свадьбу.

Поклонники присоединились к поздравлениям: «С днем Рождения», «Бесконечного вам счастья», «С днём рождения!!!! Семейного счастья вам и ляльку в придачу», «Алексей, нас тобой с днём рождения - сегодня наш день», - отметили пользователи Сети.

Ранее Потап в программе «Зірковий шлях» рассказал, как планирует отпраздновать свое день рождения.

«Как буду праздновать день рождения? Буду праздновать в кругу семьи, очень скромно у себя дома. Я ничего не заказывал друзьям. В последнее время начал собирать коллекцию украинских национальных произведений искусства – какую-то скульптурку или картину с удовольствием приму в знак уважения», - признался Потап.

Отметим, полный выпуск шоу "Голос страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.

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Автор: Виктория Гордиенко